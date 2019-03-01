Son Dakika Haberleri: 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Uygulamada Yakalandı

15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Uygulamada Yakalandı

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 7 yıl önce Antalya'da işlenen cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır da aranan şahıs, huzur uygulamasında yakalandı.

15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Uygulamada Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 7 yıl önce Antalya'da işlenen cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır da aranan şahıs, huzur uygulamasında yakalandı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak huzur ve güven operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda kasten adam öldürme suçundan aranan F.K.C. (21) ile değişik suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi'ne sevk edilen 5 şahıstan F.K.C., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

F.K.C.'nin, Antalya'da 2012 Ağustos'unda işlenen cinayetle ilgili olarak bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. F.K.C.'nin, 3 yıl önce cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildiği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sonucunda ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

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