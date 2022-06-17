15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı

17.06.2022 22:22
15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, göçmen kaçakçılığı yapmaktan 2, eşya hırsızlığından 1" olmak üzere toplamda 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan firari hükümlü F.Ş. jandarma ekiplerince takibe alındı. Ekiplerin çalışması sonrası F.Ş. dün Turgutreis'te belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

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