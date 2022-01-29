15 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T. (29), saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda E.T.'nin, Melikgazi ilçesindeki evde saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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