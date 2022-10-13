İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı JASAT ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin, Fatih Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, F.D.'nin kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. F.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 YIL HAPİSLE ARANAN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika

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