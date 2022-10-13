15 YIL HAPİSLE ARANAN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

EDİRNE'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin, Fatih Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, F.D.'nin kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. F.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)
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