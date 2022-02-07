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POLİSTEN KAÇARKEN 2'NCİ KATTAN ATLAYARAK YARALANDI - Son Dakika

POLİSTEN KAÇARKEN 2'NCİ KATTAN ATLAYARAK YARALANDI

07.02.2022 12:50

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Mehmet Çavdar, eve gelen polisten kaçmak için 2'nci katın balkonundan atladı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Mehmet Çavdar, eve gelen polisten kaçmak için 2'nci katın balkonundan atladı. Beton zemine düşerek yaralanan Çavdar, hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Mehmet Çavdar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çavdar'ın Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İsmail Enes Bulvarı'nda annesinin evinde saklandığı belirlendi. Sabah saatlerinde polis ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Polise teslim olmak istemeyen hükümlü, 2'nci kattaki evin balkonundan atladı, beton zemine düşerek yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çavdar'ı polis nezaretinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇARKEN 2'NCİ KATTAN ATLAYARAK YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇARKEN 2'NCİ KATTAN ATLAYARAK YARALANDI - Son Dakika
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