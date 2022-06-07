15 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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15 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

07.06.2022 15:05
15 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. (36), saklandığı evde yakalandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. (36), saklandığı evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutukluların kaçması, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T.'nin Fethiye'de olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, dün sabah saatlerinde M.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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