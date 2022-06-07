15 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutukluların kaçması, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T.'nin Fethiye'de olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, dün sabah saatlerinde M.T.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, JASAT, Güncel, Son Dakika

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