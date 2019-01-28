Son Dakika Haberleri: 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 10, kişiyi hürriyetini yoksun kılma suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası bulunan B.Ü. adlı şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ü. tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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