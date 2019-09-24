Son Dakika Haberleri: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

2 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Aramalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 4 adet arama kaydı olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. gözaltına alındı. R.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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