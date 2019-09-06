Son Dakika Haberleri: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.


Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, 6 hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. yakalandı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Asayiş Büro, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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