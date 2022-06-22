Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan ve "silahla yağma ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.İ., 21 Haziran 'da yakalandı. Şahıs, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

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