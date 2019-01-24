Son Dakika Haberleri: 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Onanan Cinayet Zanlısı Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Onanan Cinayet Zanlısı Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

26 dakika önce

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı Şahısın tahliye edildikten sonra çok sayıda suç işlediği tespit edildiKOCAELİ - Kocaeli'de 1990 yılında işlediği cinayet sonrasında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan şahıs, cezasının...

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı
Şahısın tahliye edildikten sonra çok sayıda suç işlediği tespit edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de 1990 yılında işlediği cinayet sonrasında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan şahıs, cezasının onanması sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın geçtiğimiz yıllarda kaybolan kızı için bir televizyon programına katıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, 1990 yılında arazi kavgası nedeni ile 17 yaşındaki bir genci vurarak öldürdükten sonra tutuklanan K.D. bir süre hapishanede cezasını çektikten sonra şartlı olarak tahliye edildi. Hapishaneden çıktıktan sonra hırsızlık ve gasp başta olmak üzere birçok suç işlediği tespit edilen K.D.'nin cinayet sebebi ile bulunan 15 yıl 3 ay 21 gün hapis cezasının onanmasına karar verildi. Savcılık tarafından hakkında tutuklanma kararı çıkartılan K.D.'nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı.
Kaldığı adresini değiştirdiği belirlenen K.D.'nin yakalanması için sosyal medyada incelemelerini sürdüren ekipler, şahısın geçtiğimiz yıl kaybolan kızının bulunması için bir televizyon programına katıldığını tespit etti. Şahısın katıldığı televizyon programında bulunan kızının, babasının kendisini evden kovaladığını iddia ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde kaldığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:03 Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
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