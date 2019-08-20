15 yıl önceki cinayetin firari şüphelisi Muş'ta yakalandı
56 dakika önce
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisini Muş'ta yakaladı.
Muş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:29 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Adana
'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisini Muş'ta yakaladı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2004 yılında Adana'da meydana gelen cinayet olayının firari şüphelisinin Muş il merkezinde saklandığı ikamette yakalayarak gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca "adam öldürme" suçundan tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MUŞ
Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27 gündür kayıp "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı