15 yıl önceki cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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15 yıl önceki cinayetin zanlıları tutuklandı

25 dakika önce

Konya'da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş'in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş'in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinen bilgiye göre, 19 Kasım 2005 tarihinde Necati Keleş'ten haber alamayan annesi Ayşe K., polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Necati Keleş yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

NECATİ KELEŞ'İN EŞİ VE YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI

15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş'le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını kayıp Necati Keleş'in öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş'in eşi Sebahat B., (46) kayın biraderi Mustafa Y., (44) Sebahat B.'nin ilk eşinin yeğeni Kadir B. (41) ve Necati Keleş'in üvey oğlu H.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından gözaltına alındı.

KAHVESİNE İLAÇ ATARAK UYUTTUKTAN SONRA BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şüphelilerden Sebahat B.'nin ilk ifadesinde "Necati ile Konya'da buluşarak beraber yaşadığımız dönemde oturduğumuz eve gittik. Burada Necati ile kahve içmek için ben kahve yaptığım sırada içerisine uyutucu ilaç attım. Necati uyuduktan sonra eve kardeşim ile ilk eşimin yeğenini çağırdım. Onlar da eve geldikten sonra Necati'yi evde bulunan kablo ile boğduk. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi çuvala koyarak ilk eşimin yeğeninin kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde dağlık alana gömdük" şeklinde itirafta bulunduğu öne sürüldü.

CİNAYETE KURBAN GİDEN KELEŞ'İN KEMİK PARÇALARI ÇIKARTILDI

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelerden Kadir B.'yi Necati Keleş'in cansız bedenini gömdükleri Bozkır ilçesindeki Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürdü. Kadir B., cumhuriyet savcısına olayı anlatarak cesedi gömdükleri yeri gösterdi. Şüpheliler tarafından kuyuya atılan Necati Keleş'in cansız bedeni gömüldüğü yerden kepçe yardımıyla kazılarak çıkartıldı. Necati Keleş'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları çuvalın içerisinden çıktı. Kemik parçalarının el kısmında da Sebahat yazılı yüzük çıktı. Kemik parçaları inceleme yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

EŞ, KAYIN BİRADER VE AKRABA TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Sebahat B., Mustafa Y., Kadir B. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Çumra Adliyesine sevk edildi. Burada "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Sebahat B., kardeşi Mustafa Y. ve ilk eşinin yeğeni Kadir B. tutuklanırken, diğer şüpheli H.B. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

15 yıl önceki cinayetin zanlıları tutuklandı

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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