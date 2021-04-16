15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı - Son Dakika

15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı

16.04.2021 17:46
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı, System.String[]

İZMİR'de, 15 yıl önce oto alım satımı yaparken ortadan kaybolan ve dosyası, uzun süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşlarınca öldürüldüğü iddiasıyla tekrar açılan Orhan Karaoğlan (39) cinayetiyle ilgili davaya, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İZMİR'de, 15 yıl önce oto alım satımı yaparken ortadan kaybolan ve dosyası, uzun süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşlarınca öldürüldüğü iddiasıyla tekrar açılan Orhan Karaoğlan (39) cinayetiyle ilgili davaya, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir, duruşmada birbirlerini suçladı.

İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'a ulaşılamadı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. Orhan Karaoğlan'ın, 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından ortağı Serkan Oğuz, personeli Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek, yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'BU OLAYA ZORLA KATILDIM'Davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme heyeti, sanıklara söz hakkı verdi. İlk olarak söz alan Serkan Oğuz, diğer sanık Yakup Aldemir tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Oğuz, "Bu olaya zorla katıldım. İleriki celselerde Yakup Aldemir ile ilgili başka suçlara ilişkin açıklamalarda da bulunacağım. Onun tehditleri yüzünden bazı suçları üstlendim ve bu nedenle İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ve Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahkumiyetime karar verildi. Cinayet ortaya çıktıktan sonra dosya kapsamındaki delilleri bilmediğim için savunma yapmadım, susma hakkımı kullandım. Cezaevinden gönderdiğim savunma dilekçemin kapsamı ve huzurdaki savunmam doğrudur. İddia edildiği gibi eski eşime, Orhan'ı Mehmet ile birlikte öldürdüğümüzü söylemedim" dedi. 'BANA YANLIŞ YAPTILAR'Oğuz'un ardından söz alan sanık Yakup Aldemir ise diğer sanıkların kendisine yanlış yaptıklarını söyledi. Aldemir, "Serkan ve Mehmet'e sadece İzmir'e geldiklerinde yardım ettim. Onlar bana yanlış yaptı" diye konuştu. Diğer sanık Mehmet Yüksel de olayın aydınlanması için her şeyi açıkça anlattığını savundu.Yakup Aldemir'in avukatı Tuğrul Gündüz, müvekkilinin diğer sanıklar Serkan ve Mehmet ile birlikte iş yapmadığını savundu. Gündüz, "Yakup'Ia diğer sanıklar arasında sadece arkadaşlık ilişkisi vardır. Arkadaşlık ilişkisi dışında aralarında ticari ilişki yoktur. İddianamede bu husus hatalı olarak yazılmıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıkları, duruşmada birbirlerini suçladı - Son Dakika


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