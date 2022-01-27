Ordu Valisi Sonel başarılı sporcuya madalyasını verdi - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye Kick Boks Turnuvasında büyükler kategorisinde 86 kiloda Türkiye şampiyonu olan Emrah Yaşar'a madalyasını verdi.

Vali Sonel, kentte 20 Ocak'ta başlayan ve bugün sona erecek turnuvaya katılan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ve sporcu Yaşar'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sonel, genç sporcuya başarılar diledi.

2005-2008 yıllarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yaptığını anlatan Sonel, "O yıllarda Emrah daha 5 yaşındaydı, hatırlıyoruz o günleri. İlk spor malzemelerini vermiştik. Yetenekli bir çocuğumuzdu. Avrupa ve Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah ileride olimpiyat şampiyonluğunu da görürüz." dedi.

Sonel, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar sonra burada buluşmak, bir Şanlıurfa Birecik nostaljisi yaşamak, eski anıları yad etmek... İşte hayat böyle. Bir gün bir yerde karşılaşıyorsunuz. Emrah evladımızın yolu, bahtı açık olsun diyorum. Her daim nerede olursak olalım yanındayız. Murat hocama da böyle gençlerimize vermiş olduğu değerlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Antrenör Akaltun ise Emrah'ın dünya şampiyonasında kendilerini ve aynı zamanda ülkeyi temsil edeceğini aktardı.

Vali Sonel'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Akaltun, "Gerçekten aidiyet duygusu yüksek, vatan sevgisi yüksek, toplumla iç içe olan ve proaktif yapısıyla örnek bir bürokrat. Yıllar önce Birecik'te Kaymakam babamızdı. Şimdi de Ordu'da Vali babamız oldu. İnşallah yolu açık olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu Emrah Yaşar da verdiği desteklerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sonel, sporcuya madalyasını verdi.