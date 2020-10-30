15 yıl sonra gelen helallik - Son Dakika

15 yıl sonra gelen helallik

30.10.2020 13:53

15 yıl sonra gelen helallik 15 yıl önce ödemediği borcunu mektup yoluyla ödedi Denizli'de, 15 yıl önce aldığı tütün fidelerinin bir kısmının tutmadığı bahanesiyle parasını eksik ödeyen müşteri geçen 15 yıl sonrası vicdanı rahat etmeyerek ödemediği parayı mektup yoluyla satıcıya geri verdi.

15 yıl sonra gelen helallik

15 yıl önce ödemediği borcunu mektup yoluyla ödedi

DENİZLİ - Denizli'de, 15 yıl önce aldığı tütün fidelerinin bir kısmının tutmadığı bahanesiyle parasını eksik ödeyen müşteri geçen 15 yıl sonrası vicdanı rahat etmeyerek ödemediği parayı mektup yoluyla satıcıya geri verdi.

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde 15 yıl önce Recep Erdin ve eşi Fatma Erdin tütün fideleri yetiştiriyorlardı. Yetiştirdikleri fidelerle geçimini sağlayan çift fideleri bir vatandaşa sattı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra fidelerin bir kısmının tutmadığını bahane eden müşteri, paranın 15 yıl önceki değeri olan yaklaşık on milyonunu ödemedi. Aradan geçen 15 yıl zaman sonra fideleri satın alan kişinin eşi, bir vatandaş vasıtasıyla vicdanın rahat etmediğini mektupla dile getirerek 500 TL'yi Erdin çiftine gönderip haklarını helal etmelerini istedi. Gelen mektup sonrası hiçbir zaman haklarını haram etmediklerini belirten Fatma Erdin, "15 yıl önce biz dedenle suladık, ilaç attık, büyüttük ve 10 TL'miz kalmıştı. Demek ki on TL'yi 500 TL olarak göndermiş. Biz zaten o zamanda hakkımızı helal etmiştik. Çok sağ olsun ve Allah razı olsun. Çok dürüst insanlarda varmış. Allah'ım iyi insanlarla buluştursun ve böyle insanlara Allah bereket versin" dedi.

Böyle bir olaya vesile olduğu için çok memnun olduğunu dile getirerek vatandaş, "Allah'ın izni ile böyle vatandaşlar olduğu sürece bizim ülkemizin sırtını kimse yere getiremez. Sağ olsunlar ve yengemde hakkını helal ediyor zaten" diye konuştu.

15 yıl sonra gelen helallik
15 yıl sonra gelen helallik
15 yıl sonra gelen helallik
15 yıl sonra gelen helallik
15 yıl sonra gelen helallik

Türk Lirası, Denizli, Helal, Tütün, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 yıl sonra gelen helallik - Son Dakika

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