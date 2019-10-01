“15 yılda 12 bin öğrenciye ulaştık”
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımında bulundu.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:36
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