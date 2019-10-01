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“15 yılda 12 bin öğrenciye ulaştık”

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımında bulundu.

“15 yılda 12 bin öğrenciye ulaştık”, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımında bulundu.

İnegöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:36 
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