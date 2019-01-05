15 yılda 566 bin 343 kişiye ücretsiz eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları gelecek hafta kuruluşunun 15. Yılını kutlayacak. Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 15 yıl içinde 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 vatandaşa 186 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

8 KURS MERKEZİ VE 22 BRANŞLA YOLA ÇIKTI

KO-MEK, takvimler 2004 yılını gösterdiğinde, eğitim hayatına adım attı. Sekiz kurs merkezi ve 22 branşla yola çıkan KO-MEK'e ilk yıl 7 bin 71 kişi, eğitim almak için kayıt yaptırdı. Eğitim döneminin sonunda 3 bin 910 kişi bu kurslardan mezun oldu.

HALKIN İLGİSİ İLE BÜYÜDÜ

KO-MEK, her yıl Kocaeli halkından gördüğü ilgi ile büyüdü ve eğitimde bir marka haline geldi. Her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısı arttı. Kocaeli halkından gelen branş taleplerine de cevap veren ve bu branşları eğitim şemsiyesi altına alan KO-MEK, istihdam alanında önemli rol oynadı.

İSTİHDAMA KATKI SUNDU

KO-MEK, Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşlarında istihdam branşları kursları açtı. Bunun yanı sıra, KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere adeta umut oldu.

KO-MEK'LE DEĞİŞEN HAYATLAR

Eğitimde fırsat eşitliğinin kalesi haline gelen KO-MEK'te birçok insanın hayatı olumlu yönde değişti. KO-MEK'te kursiyerken, usta öğretici olan ya da, işsizken, kendi dükkânını açan bir vatandaşı görmek her zaman mümkün oldu. Bunun yanı sıra hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak hayata bağlanan çok sayıda vatandaş KO-MEK Ailesi ile hayata yeniden bağlandı.

KO-MEK VEFASI

KO-MEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KO-MEK Vefası adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri anlamlı proje, vefanın Kocaeli'nin her köşesinde en güçlü şekliyle yaşadığını ortaya koydu.

KO-MEK BOHÇASI

KO-MEK Bohçası, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının en önemli yardımlaşma projeleri arasında yer aldı. Proje kapsamında KO-MEK kurs merkezlerinde eğitim alan gelin adayları belirleniyor. Belirlenen kişilerin düğün takvimleri geldiğinde hazırlanan bohçalar, KO-MEK ve KO-MEK kursiyerlerinin bir hediyesi olarak yine KO-MEK'te eğitim alan gelin adaylarına takdim ediliyor. KO-MEK Bohçaları genellikle ilçe sergilerinin açılış törenleri sırasında bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gelin adayı kursiyerlere hediye ediliyor.

KO-MEK HURMASI

KO-MEK Hurması Ramazan aylarını adeta taçlandırdı. Proje kapsamında on iki ilçede Kurs merkezlerinin etkileşim alanı içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara iftar için yemek götürülüyor. Bu kapsamda evler ziyaret ediliyor ve Ramazan ayının ruhuna uygun yardımlaşma pekiştirilerek, aynı masada ve birlik beraberlik içinde oruç açmanın mutluluğu yaşanıyor.

AİLE OKULU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarının hayata geçirdiği önemli projelerden biri Aile Okulu oldu. KO-MEK bu projeyle, kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitimler veriyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifika veriliyor.

ÇOCUK OYUN ODASI

En anlamlı projelerden biri de hiç kuşkusuz Çocuk Oyun Odaları oldu ve anne kursiyerlerin en büyük yardımcısı haline geldi. Çocuğunu eğitim aldığı aynı bina içindeki Çocuk Oyun Odası personeline teslim eden anne kursiyer, gönül rahatlığı ile branş dersine giriyor. Çocuk da bu sırada görevli personel gözetiminde ve diğer yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli bir eğitimin içine giriyor.

KO-MEK'in 26 kurs merkezinde Çocuk Oyun Odası bulunuyor.

BİLGE ŞEHİR'İN DEĞERLERİ KO-MEK İLE YAŞATILIYOR

KO-MEK, eğitimleriyle Bilge Şehir Kocaeli değerlerine sahip çıktı. Kocaeli'nin kültür mozaikleri arasında yer alan asırlık lezzetleri, Kandıra Bezi ve Hereke Halısı gibi birçok değeri KO-MEK'te açılan branşlarla halka öğretiliyor. Bu sayede bir yandan Bilge kentin unutulmaya yüz tutan değerleri yaşatılırken, diğer yandan kurslarda yetişen yeni girişimcilerle istihdama katkı sağlanıyor.

7 0CAK'TA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAK

Eşitlikçi ve adil eğitim anlayışı ile her kesimden vatandaşa Beşikten mezara eğitim anlayışıyla hizmet veren KO-MEK, 7 Ocak Pazartesi günü 15. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak. SDKM Büyük Sahne'de 19.00'de başlayacak olan program içinde KO-MEK'e damga vuran kursiyerler, KO-MEK En'leri başlığında açıklanacak. ?