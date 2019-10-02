15 yılda 81 ameliyat olan firdevs, yoğun bakımdan çıktı

ŞIRNAK'ta, 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında yaralanan yüzüne doku nakli yapılan Firdevs Tatar (15), yoğun bakımdan çıktı. Doktoru, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini; küçük estetik operasyonlar geçireceğini ve çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.Şırnak'ta yaşayan Tatar Ailesi'nin evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluştu. Şu an 15 yaşında olan Firdevs, Çukurova Üniversitesi ve Akseniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar 80 ameliyat oldu.Firdevs, 23 Eylül günü de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 81'inci ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Firdevs Tatar'ın yüzüne vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIAmeliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Firdevs, 9 günün sonunda steril odaya geçirildi. Firdevs burada gözetim altına tutuluyor.Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirtti. Firdevs'in yüzünde ödemler bulunduğunu, ödemlerin inmesiyle yüzün daha güzel bir hal alacağını belirten Prof. Dr. Özkan, " Kendinden olan dokuları transfer ettik. Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Bütün uğraşımız daha iyi bir görünüm olması. Sosyal adaptesi çok pozitif bir insan. Bütün servis, hemşireler ve doktorlar çok seviyor. Çok sabırlı ve olgun bir çocuk. Firdevs bu sürecin de üstesinden gelecektir. Yeni yüzüyle hayallerini bir bir gerçekleştireceğine inanıyorum. Artık daha sosyal ve hayatın içinde olacak. Her genç kız gibi birçok hayali var. Hayallerini tek tek gerçekleştirecek" dedi.Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın küçük estetik operasyonlar geçireceğini ve çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.LEYLA'YA YÜZ NAKLİProf. Dr. Özlenen Özkan, Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'nin (21) tedavisinin de aynı serviste sürdüğünü söyledi. Leyla Demirci'ye yüz nakline hazırlandıklarını, bunun için hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "Leyla'ya doku nakli yapma ihtimali yok. Yüzü ve baş bölgesi tamamen yanmış. Bu nedenle yüz nakli gerekiyor" dedi.