''15 Yılda Binlerce Mutluluğa Ortak Olduk''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nde görev yapan nikâh memurlarıyla bir araya geldi. Birliktelikte "Evlilik aynı zamanda bir ibadettir" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Allah Kuran-ı Kerim'de aranızda bekâr olanları evlendirin diye bizlere emir veriyor. Bu emri yerine getirmek ibadettir. Nikâh, insanın hayatında unutamayacağı en önemli anlardandır, bir köşe taşıdır. 15 yılda binlerce vatandaşımızın mutluluğuna ortak olduk" dedi.

"GERÇEKTEN GÜZEL, HAYIRLI BİR İŞ YAPIYORSUNUZ"

Evlenen çiftler hayatlarında hiç bir zaman nikâh törenlerini unutmazlar ifadesini kullanan Başkan Karaosmanoğlu, "15 yıl önce nikâhını kıydığım genç yanlarında çocuklarıyla birlikte "Başkanım nikâhımızı siz kıymıştınız, yanımdaki de evladım" diyor. Bu çok güzel anıları benim de unutmam mümkün değildir. Siz nikâh memurlarımızda gerçekten güzel, hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Nikâh memurlarımızın görevleri zordur ama değerlidir. Mutluluk dolu tabloya şahit olmaktasınız. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"EN GÜZEL ŞEKİLDE İCRA ETTİĞİNİZE BEN İNANIYORUM"

İnsanların evlenmelerinde nikâh memurlarının yardımcı olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "15 yıllık dönemde mümkün oldukça güler yüzle, çok güzel halis niyetlerle, en güzel şekilde görevinizi icra ettiğinize ben inanıyorum. 15 yıl boyunca birlikte kıydığımız nikâhlar için ve görevlerinizi başarıyla yerine getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Nikâh memurları adına bir konuşma İzmit Nikâh Memuru Fikri Sever ise, "Sayın Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çok güzel anlayış içerisinde nikâhlarımızı kıydık. Biz başkanımızdan son derece müteşekkiriz. Başkanımızın bizlere haklarını helal etmesini istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.