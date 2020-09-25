15 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1997 yılında işlediği cinayet sonrasında girdiği cezaevinden Rahşan Affı olarak af yasasından yararlanarak şartlı tahliye olduktan sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kaçan ve 15 yıldır aranan Olcay Tezcan, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Çorlu'da 1997 yılında İsa Kargıcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Olcay Tezcan, 2000 yılında 'Rahşan affı' olarak anılan af yasasından yararlanarak şartlı tahliye edildi. Hakkında yargılama süren Tezcan, 2005 yılında yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının ardından teslim olmayıp kayıplara karışan Tezcan, yıllardır yakalanamadı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Tezcan'ın zaman zaman yakınlarını görmek için ilçeye geldiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Tezcan'ın yakalanmamak için geceleri gezdiğini belirleyerek, takibe aldı. Tezcan, Havuzlar Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezcan, tutuklandı.