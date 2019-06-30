Son Dakika Haberleri: 15 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar
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15 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaklaşık 15 yıldır aynı telefon direğine yuva yapan leylekler köyün simgesi haline geldi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaklaşık 15 yıldır aynı telefon direğine yuva yapan leylekler köyün simgesi haline geldi.

Anadolu toprakları, yalnızca medeniyetler için değil, hayvanlar için de adeta bir köprü görevi görüyor. Sürüler halinde göçleriyle baharı müjdeleyen leylekler, kışın ardından Anadolu topraklarına geliyor. Leylekler, kendileri için uygun alanlarda ilkbahar ve yaz ayları boyunda durup yuvalarını yaparak konaklıyorlar. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bağlı Oynağan köyünde de 15 yıldır aynı direğe yuva yapan leylekler, mahallelinin sevinçleri oldu. Aynı telefon direğine 15 yıldır yuva yapan leyleklerin yuvası, yoldan geçen köylü vatandaşların ilgisini çekiyor. Leyleklerin çiftleşme döneminin ardından Denizli'den köyüne tatile gelen Osman Başpınar da drone çekimiyle bu güzellik görüntülendi.

Yaz ayını burada geçirecek olan leylekler, yeni aile bireylerinin büyümesinin ardından sonbaharda yeniden Afrika'ya göç edecek. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, Güncel
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