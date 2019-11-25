15 yıldır camdan mini objeler üretiyor

OSMANİYE'de cam işleme sanatçısı Volkan Demir (40), yaklaşık 15 yıldır, dekoratif mini hayvan objeleri yapıyor.

Masal Park içerisinde kurduğu stantta, kendisini ziyaret eden çocukların talepleri doğrultusunda, en çok sevdikleri hayvanlardan mini objeler yapan Demir, ürünlerin yapım aşamasının ilgiyle izlendiğini söyledi. Demir'in yaptığı objeleri almak isteyenler 20 lira ücret ödüyor.

'USTALIK GEREKTİRİYOR'

Yaptığı işin 'cam işleme sanatı' olduğunu ve tarihçesinin çok eskilere dayandığını kaydeden Demir, "Yaklaşık 15 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Uzunca bir süre atölyede çalıştım. Sonrasında gençlerle çalışmaya başladık. Bir yer belirliyoruz ve oraya giderek camdan objeler yapıyoruz" dedi. Camın ham maddesinin ise farklı yerlerden geldiğini belirten Demir, "Kimisi Çekya'dan gelir, kimisi İtalya'dan, kimisi de burada yapılmaktadır. Birçok yerden camlar gelmekte ama bunların karışımı ancak tecrübe ile yapılabilir. Çünkü her cam birbiri ile karışmaz. Birbirlerine benzer kimyasal özellikleri olan camları karıştırabiliyorum. Bu da tabii ki ustalık gerektiren bir iş. Çocukların en sevdfiği obje kedi olduğu için, çoğunlukla camdan kedi yapıyorum" diye konuştu.