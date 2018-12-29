Son Dakika Haberleri: 15 Yıldır Devam Eden Mevlid

15 Yıldır Devam Eden Mevlid

1 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 180'inci Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Yıldır Devam Eden Mevlid, System.String[]
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 180'inci Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid programı 15 yıldır aralıksız olarak devam ediyor.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 180'incisi gerçekleştirildi. Fuar içinde EMŞAV Temsilciliğindeki mevlitte, okunan Kur'an-ı Kerim, aralık ayı şehitleri Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir, Mustafa Öztürk, Samet Keleş, Servet Arslan ve bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "Şehitlerimizi anma programı adı altında 180 aydır her ayın son cumartesi günü şehitlerimizi anıyoruz. Şehit ailelerimiz ve davetlilerimizle bu programları icra ediyoruz. Bundan sonra etkinliğimiz yine devam edecek. Bugün 15. yıl bitti, yılbaşından itibaren 16. yıla gireceğiz. Geleneğimizi çok daha uzun seneler sürdürmek istiyoruz. Amacımız, aziz şehitlerimizin anılarını yaşatmak ve şehit ailelerinin acılarına ortak olmaktır" dedi.

Programa ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Karadeniz, Yaşam
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