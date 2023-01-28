Önce "ben öldürdüm" dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı - Son Dakika
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Önce "ben öldürdüm" dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı

28.01.2023 14:27

Önce "ben öldürdüm" dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı Kocaeli'de 2008 yılından bu yana kayıp olan Ayşegül Serin'in dosyasını cinayet dedektifleri yeniden açtı.

Önce "ben öldürdüm" dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2008 yılından bu yana kayıp olan Ayşegül Serin'in dosyasını cinayet dedektifleri yeniden açtı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadının kocası S.S. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ayşegül Serin, 14 Şubat 2008 tarihine kayboldu. Kayıp ihbarında bulunulması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunmasına ilişkin inceleme başlattı. O dönem yapılan incelemelerde kadının ölü veya diri hiçbir şekilde izine rastlanılamadı. Dosya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından tekrar açıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadının kaybolmasına ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladı, 2008'de elde edilen verileri gözden geçirdi. Yapılan çalışmalarda Ayşegül Serin'in eşi S.S., annesi F.S. ve S.S.'nin kardeşleri gözaltına alındı.

Önce "Ben öldürdüm" dedi, sonra reddetti

İfadeleri alınan şüphelilerden S.S., Ayşegül Serin'i öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Daha sonra yeniden ifadesini değiştiren S.S., "Ben öldürmedim, size yalan söyledim" dedi. S.S.'nin annesi F.S. ise sorgusunda, oğlunun, gelini kaybolduktan yaklaşık 2 gün sonra eve kirli çamaşır getirdiğini, bu çamaşırların arasında kan damlaları olan çarşaf çıktığını söyledi. S.S.'nin gözaltına alınan 3 kardeşi serbest bırakıldı. S.S. ve annesi ise adliyeye sevk edildi. S.S. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, annesi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Dedektifler 15 yıldır kayıp olan kadının dosyasını yeniden açtı! Kocası tutuklandı Dedektifler 15 yıldır kayıp olan kadının dosyasını yeniden açtı! Kocası tutuklandı Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan kadının eşi 'cinayet' şüphesiyle tutuklandı Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan kadının eşi 'cinayet' şüphesiyle tutuklandı 15 yıl önce kaybolan Ayşegül'ün eşi tutuklandı 15 yıl önce kaybolan Ayşegül'ün eşi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sevgililer Günü, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce 'ben öldürdüm' dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce "ben öldürdüm" dedi sonra reddetti, 15 yıldır kayıp olan Ayşegül'ün kocası tutuklandı - Son Dakika
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