15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin lira istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin lira istiyor - Son Dakika

15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin lira istiyor

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'yi koleksiyonerlere 100 bin liradan satmak istiyor.

Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'yi koleksiyonerlere 100 bin liradan satmak istiyor.

İslahiye ilçesinde esnaflık yapan 46 yaşındaki Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı sırada bir bankanın ATM'sinden maaşını çekti.

Cihazın verdiği paralar içerisindeki 1 YTL'de üst bölümde kesim hatası olduğunu fark eden Gültekin, ilerleyen dönemlerde değerlenebileceği düşüncesiyle parayı kasasında sakladı.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, parayı 2005 yılından bu yana muhafaza ettiğini anlatarak, "İnternette araştırdım. Baktım eşi benzeri yok. Öyleyse 'Eşi benzeri olmayan şey değerlidir' düşüncesiyle kesim hatalı 1 YTL için 100 bin lira değer biçtim. Tabii bilmiyorum belki daha da değerli olabilir." diye konuştu.

Koleksiyonerlerin kendisiyle irtibat kurmasını beklediğini ifade eden Gültekin, "İnşallah sakladığıma değer. Ben bu parayı da hayırlı bir iş için kullanacağım." dedi.

15 yıldır sakladığı kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin lira istiyor

Nuri Gültekin, Gaziantep, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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