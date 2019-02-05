Son Dakika Haberleri: 15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?

15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?

34 dakika önce

Tam 15 yıl önce bugün kurulan Facebook'un kuruluşunda ve şimdi nasıl göründüğüne beraber göz atacağız.

15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?, System.String[]
Mark Zuckerberg'in 5 Şubat 2004'te kurduğu Facebook, tıpkı zaman ve insanlar gibi değişime uğradı. Geçen onca senenin ardından, ilk ismi "The Face Book" olan site, daha sonra Facebook halini aldı ve dünyanın en çok konuşulan, hakkında en çok haber yazılan sosyal medya platformu olmayı başardı.

Dilerseniz Facebook üzerinden yapacağımız zaman yolculuğuna başlayalım. Bakalım nereden nereye gelmişiz...

Giriş Sayfası - Şimdi



Giriş Sayfası - 15 Yıl Önce



15 Yıl Önce Facebook





Kayıt Sayfası - Şimdi



Kayıt Sayfası - 2013



Kayıt Sayfası - 15 Yıl Önce

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:45 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay'dan Domuz Gribi Açıklaması Ünlü Oyuncu Nejat İşler, Oyunun Rengini Belli Etti

Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]