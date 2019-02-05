15. Yılını Kutlayan Facebook, 2004 Yılında Nasıl Görünüyordu?
34 dakika önce
Tam 15 yıl önce bugün kurulan Facebook'un kuruluşunda ve şimdi nasıl göründüğüne beraber göz atacağız.
Mark Zuckerberg
'in 5 Şubat 2004'te kurduğu Facebook
, tıpkı zaman ve insanlar gibi değişime uğradı. Geçen onca senenin ardından, ilk ismi "The Face Book" olan site, daha sonra Facebook halini aldı ve dünyanın en çok konuşulan, hakkında en çok haber yazılan sosyal medya platformu olmayı başardı.
Dilerseniz Facebook üzerinden yapacağımız zaman yolculuğuna başlayalım. Bakalım nereden nereye gelmişiz...
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:45
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