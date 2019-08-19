Son Dakika Haberleri: 15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi
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15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi

1 saat önce

YALOVA'da, çiftçi Hasan Karaali'nin bahçesindeki 15 yıllık portakal ağacı, ocak ayında vermesi beklenen meyveyi ağustosta verdi.

15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi, System.String[]
YALOVA'da, çiftçi Hasan Karaali'nin bahçesindeki 15 yıllık portakal ağacı, ocak ayında vermesi beklenen meyveyi ağustosta verdi. Karaali, "Normalde kışın yemem gereken meyveyi yazın yiyorum" dedi.
Kentte çiftçilik yapan Hasan Karaali'nin bahçesinde bulunan 15 yıllık portakal ağacı, 5 ay önceden ürün verdi. Ağacın ocak ayında vermesi beklenen portakalı ağustosta verdiğini belirten Karaali, görenlerin şaşırdığını söyledi. Bahçesindeki meyvelerin lezzetli olduğunu dile getiren Karaali, "Normalde 5 ay sonra, ocakta yeme konumuna gelmesi gereken meyve, ağustos ayında olgunlaştı. 15 yıllık ağaç bu. İlk defa bu yıl böyle bir şey oldu. Görenler de şaşırıyor" diye konuştu.
Çiftçinin komşusu Ali Pehlivan da bu zamana kadar böyle durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Bu yaşıma geldim, böyle bir şeye şahit olmadım. Arkadaşımız bize dalından kopardığı meyveden de ikram etti. Tadı da çok güzel" dedi.


Karaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
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