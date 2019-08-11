15 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

SİİRT'te yaşayan Mehmet Çelepkolu (39), 15 yıllık eşi Aysel Çelepkolu'nun (35) böbreğiyle yaşama tutundu. Eşi için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen Mehmet Çelepkolu, "Evlenmek için onu 6 yıl bekledim, bu davranışıyla beni çok mutlu etti" dedi.Siirt'te mobilyacılık yapan Mehmet Çelepkolu'na, 7 ay önce baş dönmesi şikayetiyle gittiği Siirt Devlet Hastanesi'nde, kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Çelepkolu, doktorların tavsiyesi üzerine teşhisten 15 gün sonra hemodiyalize girmeye başladı. Eşinin diyalizde yaşadığı zorlukları gören Aysel Çelepkolu, doktorlarla görüşerek bağışçı olmak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılan testler sonucu bağışçı olabileceği tespit edilen Aysel Çelepkolu'dan alınan böbrek, 15 gün önce Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarıyla nakledildi.YENİ BİR HAYAT VERDİEşinin kendisine yeni bir hayat verdiğini ifade eden Mehmet Çelepkolu, evlenmek için eşini 6 yıl beklediğini belirterek, ona hislerinin sevginin ötesinde olduğunu söyledi. Çelepkolu, "Bana yeniden can verdi. Onu ne kadar sevdiğimi kendisi biliyor. Canımdan öte, her şeyim benim. Onu çok seviyorum. Bana dünyayı bağışladı. Sağlığıma kavuştum. Tüm insanlara bağışçı olmalarını, sevdiklerini hayata bağlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.BAĞIŞ İÇİN BİLGİLENMEK ŞARTOrgan bağışı için insanların bilgi ve bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Çelepkolu, "İnsan, bir başkasının sağlığının bozulmasına gönlü razı olmuyor. Organ bağışında da bağışçının sağlığı bozulacak diye endişeleniyorsunuz. Hepimizin organ bağışı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Ben kendim ve eşim için endişelendim. Fakat doktorların bilgilendirmeleri sonrasında içim rahatladı. Bağışlayın yaşatın. Eşim benim canım oldu. Ben de ona canımı vermeye hazırım" diye konuştu.'MEHMET BANA CANINI VERİR'Eşine böbreğini verirken hiç düşünmediğini söyleyen Aysel Çelepkolu ise, "Eşime böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra diyalize girmeye başladı. Diyalizde ve sonrasında yaşadıkları beni çok üzüyordu. Doktorlarıyla görüştüm, bağışçı olmak istediğimi söyledim. Eşim diyalizden kurtuldu, sağlığına kavuştu" diye konuştu. Eşinin de kendisi için canını verebileceğini söyleyen Aysel Çelepkolu, "Ben de hasta olsam eşim bana organ bağışında bulunurdu" dedi.SAĞLIK DURUMU İYİAmeliyatı gerçekleştiren AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Çelepkolu'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini, tüm değerlerinin normal olduğunu ifade etti. Ameliyat öncesinde sınırlı sıvı kullanan Çelepkolu'nun nakilden sonra istediği kadar su içebildiğini aktaran Prof. Dr. Aydınlı, hastanın birkaç gün içinde taburcu olacağını kaydetti.