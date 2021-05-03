15 yıllık hemşire, öğrenciliğinde başladığı şiir serüvenini yazdığı kitapla taçlandırdı - Son Dakika

Erzurum'da, öğrencilik döneminden beri şiir yazan hemşire Derya Atmaca, 15 yıllık meslek hayatında boş vakitlerini şiir, öykü ve hikaye yazarak değerlendiriyor.

Kayserili hemşire Derya Atmaca, 15 yıl önce Bayburt Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Öğrencilik döneminde ilgiyle yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasına girmeyi hedefleyen Atmaca, hem çalışıp hem de Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladı.

Yazarlık bölümünden mezun olduktan sonra dramatik yazarlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Atmaca, elinden hiç bırakmadığı kalemiyle çeşitli oyun, öykü ve şiirler yazmayı sürdürdü.

Şiirlerinde meslek hayatında hastaların yaşantılarına da yer veren ve bazı öyküleri yayınlanan Atmaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde ise içinde toplumsal sorunlar, aşk, sevgi ve hayata dair her şeyin bulunduğu şiirleri, "Vakit Dar" kitabına aktardı.

Atmaca, AA muhabirine, hemşirelerin iyi bir gözlemci olduğunu belirterek, staj dönemi ve hastanede çalıştığı süre boyunca hastalarla iyi iletişim kurmaya çalıştığını söyledi.

Meslek hayatında hastaların hayatlarına dokunmaya çalıştığını ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:

"Lise yıllarında staj döneminde hastanede yatan yaşlı ve cihaza bağlı bir kadının uzun süre banyo yapamadığını öğrenince arkadaşımla gönüllü olarak yakınlarından izin alıp yatak banyosu yaptırdık. Hasta yakınları bize teşekkürlerini Sağlık Bakanlığına ve hastaneye yazıyla bildirmişti. Yazıda 'yıllar sonra annemin ilk kez tebessüm ettiğini gördük' denilmişti."

Atmaca, hasta yakınlarının bu teşekküründen dolayı okul müdürlerini kendilerini onore ettiğini dile getirdi.

Şiirlerinde hastaların hikayelerine de yer verdiğini anlatan Atmaca, "Hemşire, gözlemlediği olayları içselleştirir. Her hastanın bir hikayesi vardır. 15 yıldır çalıştığım sürede iyi bir gözlemci oldum ve hastaların acılarını, ümitlerini mutluluklarını kaleme dökmeye karar verdim. Çünkü yaşadığım ve gördüğüm olayları içselleştirdim. Yani şiir yazarak her şeyi dışa vurmak istedim. Yıllarca biriktirdiğim şiirleri 'Vakit Dar' adlı kitabımda birleştirdim." şeklinde konuştu.

Atmaca, şiire olan tutkusunun hiç bitmeyeceğini belirterek, şiir yazmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.