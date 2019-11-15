15 yıllık leylek yuvasını yıktılar

BURSA - Bursa'da yüzlerce yavru leyleğin dünyaya geldiği caminin kubbesindeki yuva yıkıldı. Leylekler tekrar yuva yapmasın diye de tel çekildi.

İznik'e bağlı Çakırca Köyü Camii kubbesindeki 15 yıllık leylek yuvası, kubbenin onarımı sırasında yıkıldı. Öte yandan metrelerce yüksekteki kubbede çalışan işçilerin can güvenliklerini hiçe sayarak tedbir almamaları da ayrıca dikkat çekti. Çakırca Cami Derneği'nin yağmurda su sızdırdığı gerekçesiyle onarım yaptırdığı kubbenin üzerinde bulunan 15 yıllık leylek yuvası yıkıldı. Kubbede leylekler bir daha yuva yapmasın diyede tel çekildi. Hayvanseverler ise bu duruma tepki gösterdi. Mart ayında yuvaya gelen leylekler çok sayıda yavru dünyaya getiriyordu. 170 gün boyunca burada kalan yavru leylekler büyüyüp göç kervanına katılıyorlardı.