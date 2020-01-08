15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2) - Son Dakika

15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2)

6 saat önce

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBESTKonya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir...

15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2), System.String[]

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST

Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Keleş'in üvey oğlu Hüseyin Bilici (31) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:13 "sıfır bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
01:59 "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ - Son Dakika
01:56 Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması - Son Dakika
01:37 Genç Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencilerine pasta börek ikramı - Son Dakika
01:30 Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 02:15:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]