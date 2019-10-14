150 ABD askeri Suriye'den Irak'a çekildi

Irak basınında yer alan haberde, Suriye'nin Haseke kentindeki havalimanında bulunan 150 ABD askerinin Suriye'den Irak topraklarına geçtiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye'deki bin civarında ABD askerinin güneye çekilmesine karar verildiğini açıklamıştı. ABD'nin Irak'ın kuzeyi ve orta bölgelerinde 12 askeri üssü bulunuyor. - ERBİL

Suriye 'de bulunan 150 ABD askerinin Irak 'a çekildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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