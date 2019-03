150 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan ve kentte ilk çok kapasiteli olma özelliği taşıyan otoparkın açılışı gerçekleştirildi.

3 katlı şeklinde inşa edilen ve 150 araç kapasiteli katlı otoparkın açılışı AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhur İttifakı üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.



"Bizler yaptığımız eserlerle milletimizin karşısındayız"



Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yaptıkları eserlerle milletin karşılarında olduklarını belirtti. Can, "Bilecik'imiz için özel ve güzel bir gündeyiz. Üç günden beri açılışlara koşturuyoruz. Yapımına vekilimin başkanlığı döneminde başlatmış olduğumuz ve tamamlanması şahsıma ve arkadaşlarımızla birlikte de bugünde buranın açılışı bizlere nasip oldu. Otoparkımızı 150 araçlık ve 1 lira sembolik bir rakamla vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla değerlendirdik. Bilecik merkezde sıkışan trafik noktasında hizmet edebilmek için düşündüğümüz bir projeydi. Şehrin merkezine yapmakta olduğumuz Park 11 projemizin altında da yine 160-170 araçlık bir otoparkımız var. Yine planını açıkladığım Kent Meydanı projemizin altında da 400 araçlık bir otopark planımız var. Dolayısıyla mevcutlarla ve mahallelerdeki değerlendirmelerle birlikte 2 bin araç kapasiteli otoparka ulaşacak bir sayımız olacak inşallah. Bu da ilimizde trafik sorununa belli bir ölçüde çözüm getireceği noktasında düşüncemizdir. Otoparkımız, araçlarımızı yıkama noktasından tutun, asansörlü vaziyette üç katlı bir otoparktır. Ben, her zaman şahsım adına Bilecik halkının emrindeyim. İnşallah bu hizmetlerimizi kat ve kat artırarak devam ettireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hizmetlerimizin Bilecik'e hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan katlı otopark, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ve vatandaşlar tarafından gezildi. - BİLECİK

