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150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi
6 saat önce
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi. Eser, benzer durumun bir daha yaşanmaması için polis korumasına alındı.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolar değer biçilen eseri, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi.
"Komedyen" adlı eser duvara bantla yapıştırılmış bir muzdan oluşuyordu. Gürcistan asıllı Amerikan performans sanatçısı David Datuna, müzeyi gezen ziyaretçilerin arasında muzu banttan sökerek yedi ve "çok lezzetli" olduğunu söylemeyi de unutmadı. Üç kopyadan oluşan eserin ilki geçen hafta 120 bin dolara satılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:29
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