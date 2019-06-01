Son Dakika Haberleri: Maskeli hırsızlar 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar
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Maskeli hırsızlar 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

33 dakika önce

Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Maskeli hırsızlar 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar, System.String[]

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan yüzleri maskeli 5 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı. Dükkana giren şüpheliler, iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Otomobille geldikleri iş yerinden 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
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