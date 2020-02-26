150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı

6 saat önce

DENİZLİ(İHA ) – Denizli'nin Çivril ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adamı ve karısını yaklaşık 30 bin TL dolandıran şahısların 3 kentte daha benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarken, şahıslar son işlerinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç...

150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı, System.String[]

DENİZLİ(İHA ) – Denizli'nin Çivril ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adamı ve karısını yaklaşık 30 bin TL dolandıran şahısların 3 kentte daha benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarken, şahıslar son işlerinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Olay, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ı arayan Musa K. isimli şahıs, kendini jandarma yüzbaşı olarak tanıtıp adının bir cinayet olayına karıştığını söyleyerek çifti yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT timi, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Musa K. (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yaptığı takip sonrası yakalamayı başardı. Zanlıların olayı ticari taksi kiralayarak gerçekleştirdikleri ve benzer yöntemlerle Muğla, Aydın ve Denizli'de yaşlı vatandaşları hedef aldıkları ve dolandırdıkları ortaya çıktı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen JASAT timi Musa K.'yi Aydın'da, Sinan Ş.'yi ise Denizli kent merkezinde kafede otururken kıskıvrak yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ayrı dolandırıcılık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


JASAT timi kısa bir sürede, yaşlı vatandaşların adeta korkulu rüyası haline gelen ve genelde telefonda sahte jandarma rolü oynayan 2 dolandırıcıyı yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ING'den emeklilere 2.250 TL'ye varan promosyon imkanı
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında! İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]