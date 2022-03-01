Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler

01.03.2022 09:49

Son dakika haberi... 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler Adana'da 150 bin liralık otomobil için arkadaşını öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Cinayet dedektifleri kayıp başvurusu sonrası ölen kişinin son görüştüğü kişilerden yola çıkarak zanlılara ulaşıp cinayeti çözdü...

150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler

Adana'da 150 bin liralık otomobil için arkadaşını öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Cinayet dedektifleri kayıp başvurusu sonrası ölen kişinin son görüştüğü kişilerden yola çıkarak zanlılara ulaşıp cinayeti çözdü

ADANA - Adana'da 150 bin liralık otomobil için arkadaşını öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rekan Çetindağ(29), 20 Şubat günü evine dönmedi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen polis Çetindağ'ın öldürülmüş olabileceğini düşünerek özel ekip oluşturdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bünyesinde oluşturulan özel ekip Çetindağ'ın son gittiği yerleri ve son görüştüğü kişileri mercek altına aldı. Polis Çetindağ'ın görüştüğü kişileri ve gittiği yerleri bulmak için yüzlerce kamera görüntüsünü saatlerce izledi. Yapılan izleme sonucunda Çetindağ'ın otomobiliyle gittiği ve en son otomobilin Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Mahallede detaylı arama yapan ekipler, Çetindağ'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışması yaptığı aracın geliş istikametinde de kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdü. Yapılan çalışma sonucu Çetindağ'ın o akşam arkadaşları Gürcan K. ve Nadir Ç. ile PTT Evleri Mahallesinde buluştuğunu saptandı. Ekipler, Gürcan K. ve Nadir Ç.'yi gözaltına aldı. Polis zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılar ilk sorgusunda Çetindağ'ı gördüklerini ancak gece ilerleyen saatlerde ayrılıp evlerine gittiklerini söyledi. Polis sorguya derinleştirince çapraz sorguda zanlıların çelişkili ifade vermesi üzerine bu şahısların Çetindağ'ı öldürmüş olabileceği kanaati oluştu. Bunun üzerine polis güvenlik kamera görüntülerini ortaya koyup zanlıların çelişkilerini de detaylıca anlatınca zanlı Nadir Ç., olayı itiraf etti. Nadir Ç., öldürülen Çetindağ'ın arkadaşı olduğunu olay gecesi buluştuklarını Gürcan K.'nın da yanında olduğunu piyasa değeri 150 bin lira civarında olan otomobilini alıp parçalayıp satmak istediklerini bu nedenle Çetindağ'ı kaçırıp kendi mahallesi olan Karaömerli'de ormanlık alana götürüp burada tabanca ile iki el kafasına 6 elde vücuduna ateş ederek öldürdüğünü daha sonrada arkadaşı Gürcan K. ile gömdüğünü söylediği öne sürüldü. Nadir Ç.'nin daha sonrada polise gömdüğü yeri gösterdiği polis olay yerine giderek cesedi gömüldüğü yerden çıkardığı öğrenildi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca zanlının otomobili parçalayıp satması için 4 kişiyle irtibata geçtiğini söyledi. Polis zanlının ifadesi doğrultusunda bu zanlıları da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcan K. ile Nadir Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler
Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler

YORUMLAR
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Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği, Otomobil, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler - Son Dakika
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