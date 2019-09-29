Son Dakika Haberleri: 150 bin liralık soygun, 6 milyon zarara neden oldu
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150 bin liralık soygun, 6 milyon zarara neden oldu

27 dakika önce

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden 150 bin lira değerindeki kabloları motosiklet ile çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

150 bin liralık soygun, 6 milyon zarara neden oldu, System.String[]

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden 150 bin lira değerindeki kabloları motosiklet ile çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Kabloların tamir edileceği bir aylık sürede yaklaşık 6 milyonluk bir zarar olacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre, Satılmışoğlu Mahallesi'nde bulunan bir asfalt şantiyesinde asfalt bitümleme makinesine ait kabloların çalındığına dair ihbar üzerine olay yerine gelen il jandarma ekipleri, şüphelilerin 19 yaşlarındaki S.D., U.T. ve kardeşi N.T. olduğunu belirledi. Olay yerinden 150 bin lira olduğu tespit edilen kabloları alarak motosikletler ile kaçarken ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan S.D. ve U.T., yarım saatlik kovalamaca ile yakalandı. N.T.'nin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Hırsızlığın yaşandığı tesiste ise günde 100 ton asfalt üretiminin yapıldığı ve kabloların tamir edileceği bir aylık sürede yaklaşık 6 milyonluk bir zarar olacağı belirtildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Kaplan/İHA)

Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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