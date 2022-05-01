150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı

01.05.2022 09:22
150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işyerinden 150 bin lira değerindeki takıları çalan hırsızlar tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işyerinden 150 bin lira değerindeki takıları çalan hırsızlar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gümüş ve takı dükkanına giren hırsızlar, önce ellerine uzun sopalar alarak iş yerindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yüzünü kapatarak elindeki uzun değnekle bir süre güvenlik kamerasına vuran zanlılar, daha sonra iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki takıları torbalara doldurup kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine işyerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak takı hırsızlarının peşine düştü. Polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu, hırsızlık olayının şüphelileri olan N.İ. (17) ve Y.P. (17) isimli şahıslar yakalandı. Ele geçirilen takılar sahibine teslim edilirken, şüpheliler gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı
150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı

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Türk Lirası, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 150 bin liralık takı çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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