150 bin TL'lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldı
ANKARA'da 'iyilik bulaşıcıdır' kampanyasına destek veren hayırsever vatandaşların pazar yerinden satın aldığı 150 bin TL'lik meyve ve sebze, pazara gelen Başkentlilere ücretsiz dağıtıldı.
ANKARA'da 'iyilik bulaşıcıdır' kampanyasına destek veren hayırsever vatandaşların pazar yerinden satın aldığı 150 bin TL'lik meyve ve sebze, pazara gelen Başkentlilere ücretsiz dağıtıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'iyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek büyüyor. Kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlar bu kez Ramazan ayında Başkentli pazarcı esnafının ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin TL'lik meyve ve sebzeyi pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Pazar esnafı Adem Kali, "Vatandaşlara yardım etmek çok güzel bir şey. Özellikle de Ramazan ayında olması daha anlamlı. Teşekkür ediyorum" dedi. Pazar esnafı Ali Yıldoğan da, "Bizden 30 kilo patlıcan ve 30 kilo biber aldılar. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:26 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 150 bin TL'lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu