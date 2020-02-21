Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nde gazetecilerin İdlib hakkındaki sorularına, "150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi" diyerek, "Yoğun bir savaş diyebilirim, orada devam ediyor" dedi.

Ayrıca bu akşam sat 18.00'de Putin ile görüşeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camii'ne geldi. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ve sayın Macron, sayın Putin'le yaptıkları görüşmede bu konuları ele almak suretiyle İdlib'te çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendisine yaptılar. Bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem" dedi.

"150 CİVARINDA REJİM MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib'te yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun bir savaş diyebilirim, orada devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim güçleri arasında yoğun çatışmalar neticesinde bizim malum orada iki şehidimiz, bazı araç gereçlerin imhası söz konusu. Son rakamlar 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Bunun yanında çok sayıda araç gereç burada imha edildi. Bu konuda da son rakamları verebilirim. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 doçkalı pikap imha edildi" dedi.

"REJİM, İDLİB HALKINA ZULMÜ DURDURMADIĞI SÜRECE BİZE ORADAN ÇEKİLMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oradaki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Burada rejim, İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada zulüm duracak. 1 milyona yakın insan bizim sınırlarımıza doğru göç ediyor şu anda. Biz bunları nerelerde kalkacağız da iskan imkanı saylayacağız. Aldığımız tedbirler sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi koridoru güveli bölge ilan edelim, bu güvenli bölgede de biz yeni bir adım attık. O da briket barakalar yapalım, 25 30 metrekare dedik. Briket barakalar ile ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor.

Kış mevsiminde oradaki kardeşlerimizin, kışın sert ikliminde hiç olmazsa dayanma gücü artmış olur. Bunun yanında gıda, yiyecek, sağlık imkanlarına yönelik Kızılay ve AFAD'ın yoğun çalışmaları var.

Şansölye Merkel 25 milyon avro bana söz vermişti. Kızıl Haç vasıtasıyla. Fakat bu da mülteciler komisyonu vasıtasıyla geldiği için formaliteler uzuyor. Henüz Kızılayımıza gelmedi. Bugün Macron'a da aynı teklifi yaptım. 'Merkel'den böyle destek oldu senden de aynı desteği bekleriz' dedim.

"18.00'DA PUTİN'LE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmalarımız devam ediyor. 18'te de sayın Putin'le görüşme olacak. Temenni ederim ki bu görüşme ile hayırlı bir adım atmış oluruz" dedi.

"HAFTER BİZİM İÇİN MUHATAP DEĞİL. HAFTER ORADA MAAŞLI LEJYONER"

Gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter bizim için muhatap değil. Hafter orada maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil. İllegal, gayrı meşru. Orada meşru olan uluslararası camianın BM'nin kabul ettiği lider Sarraj'dır. Dikkat ederseniz biz hep Sarraj'la görüştük. Batı ne yazık ki Sarraj'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bizim farklılığımız burası. Bugün ben sayın Merkel ve Macron'a da bunları söyledim.

Türkiye orada eğitimci kadrosuyla var. Ama orada Suriye Milli Ordusu'ndan insanlar da var. Bunların çıkmasını istiyorlar. Burada bir soru soracağım. Şu anda Rusların Wagner'i, 2 bin 500 orada. Bunları niye konuşmuyorlar. Bizim elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Cizvitler. Sudan'ın kendisi var ayrıca. Bunların hepsini toparladığımızda 10 bini aşkın 15 bine yakın bu tür teröristler var.

Dolayısıyla biz Suriye halkının nasıl daveti üzere oradaysak Adana mutabakatıyla, Libya'da da Libya halkının, 500 yıla dayalı onlarla kardeşliğimiz var. Onların daveti üzerine askeri eğitim ve güvenlik anlaşmamızı yaptık. ve o şekilde Libya'ya gittik" dedi.

Türkiye'nin ABD'den Patriot istediği iddiaların ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S- 400 konusu gündemdeyken o zaman Trump'a 'nasıl S-400 aldıysak gelin siz bize Patriot verin onu da alalım. Biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de Patriot da kullanabiliriz' dedik. Ama onlar bize olumlu bir cevap veremediler" diye konuştu.

Ayrıca İran'da saptanan koronavirüs vakası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" diye konuştu.

(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)