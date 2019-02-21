Son Dakika Haberleri: 150'den Fazla Deaş'lı Irak'a Teslim Edildi

150'den Fazla Deaş'lı Irak'a Teslim Edildi

1 saat önce

Irak, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğini bildirdi.

150'den Fazla Deaş'lı Irak'a Teslim Edildi, System.String[]
Irak, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğini bildirdi.

Irak güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamada, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ militanını Irak'a teslim ettiği bildirildi. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:29 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa
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