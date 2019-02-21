150'den Fazla Deaş'lı Irak'a Teslim Edildi
1 saat önce
Irak, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğini bildirdi.
Irak
, ABD
destekli Suriye
milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğini bildirdi.
Irak güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamada, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ militanını Irak'a teslim ettiği bildirildi. - BAĞDAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, ABD'ye Giderek Bir Kuralı Daha Yıktı
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada