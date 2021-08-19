150 dönüm üzerine kurdukları tarladan bölgeye meyve ve sebze gönderiyorlar - Son Dakika

150 dönüm üzerine kurdukları tarladan bölgeye meyve ve sebze gönderiyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 150 dönüm üzerine kurdukları tarlada ürettikleri çeşitli sebzeleri bölge illere gönderiyorlar.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Reşadiye köyünde 150 dönüm üzerine kurdukları tarlada ürettikleri çeşitli sebzeleri Van, Diyarbakır olmak üzere farklı çevre illere gönderiyorlar. Tarlada üretilen biber, domates, patlıcan, kavun, karpuz türündeki sebzeler hal ve pazarların yanı sıra Van, Diyarbakır başta olmak üzere çevre illere gönderiyorlar. Hedeflerinin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirten çiftçi Behzat Dindar; "150 dönüm olmak üzere domates ve biber ekmişiz. Ürünlerimizi halde satıyoruz. Hedefimiz geçen seneye göre daha yüksek. Çünkü sebze ve meyve alımları daha iyi bu sene" dedi.

150 metrede vurdukları sondajda buldukları su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Muhammet Tarlan; "150 dönüme karışık olarak domates, biber gibi ürünler ektik. Ürünlerimizi toplayıp Diyarbakır, Van gibi çevre illere veriyoruz. Orada hallere komisyonculara satıyoruz. Oradan da pazarlarda satılıyor" dedi.

Fiyatlar bu şekilde giderse istediğimiz hedefe ulaşırız diyen üretici çiftçi Enver Tarlan; "Fiyatlar bu şekilde giderse istediğimiz hedefe ulaşırız. Hedefimiz daha ileriye gitmek, daha fazla kazanç elde etmek. 3-4 arkadaşımıza da bu işi tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.