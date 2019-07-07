Son Dakika Haberleri: 150 dönümlük tarladaki buğday ve arpa kül oldu
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150 dönümlük tarladaki buğday ve arpa kül oldu

14 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 150 dönümlük arazide ekili buğday ve arpa çıkan yangında kül oldu.

150 dönümlük tarladaki buğday ve arpa kül oldu, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 150 dönümlük arazide ekili buğday ve arpa çıkan yangında kül oldu.

Yangın, saat 11.30'da Sulakyurt ilçesi Pamukla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçerdöverde çıkan yangın buğday ve arpa ekili 150 dönümlük tarım arazisine sıçradı. Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile çiftçiler yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çiftçilerin 1 yıllık emeği küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Sulakyurt, 3. Sayfa
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