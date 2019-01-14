150 Hanelik Mahallenin Yolu Heyelanda Çöktü
1 saat önce
- 150 hanelik mahallenin yolu heyelanda çöktü Mahalleye ulaşım kapandı Mahallelinin endişeli bekleyişi sürüyorSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağış nedeniyle oluşan ve büyük korkuya yol açan heyelanda 150 hanelik mahallenin yolu çökerek ulaşıma kapandı.
- 150 hanelik mahallenin yolu heyelanda çöktü
Mahalleye ulaşım kapandı
Mahallelinin endişeli bekleyişi sürüyor
SAKARYA - Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde yağış nedeniyle oluşan ve büyük korkuya yol açan heyelanda 150 hanelik mahallenin yolu çökerek ulaşıma kapandı.
Olay, Akyazı ilçesi Taşburun
Yenicami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış nedeniyle mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelanla birlikte çökerek ulaşıma tamamen kapandı. Heyelan nedeniyle bir evin ahırının yarısı boşlukta kaldı. Aynı noktada 1995 yılında da büyük bir heyelanın yaşandığı, ardından dönemin Köy Hizmetleri Müdürlüğünce bölgede çalışma yapılarak yolun yeniden yapıldığı belirtildi.
Taşburun Mahallesi Muhtarı Fethi Kılıçoğlu, 150 hanelik mahallenin yolunun heyelanla birlikte yok olduğunu kaydederek, "Heyelan olan yer 1995 yılında bir heyelan gördü. O zamanın Valisi buraya gelip baktı. Ankara
'dan bir jeoloji mühendisi gelip baktı buraya. Buranın tehlikeli olduğu bildirildi. Ama hiç bir önlem alınmadı. Tekrar bu heyelan meydana geldi. Buraya acilen bir önlem alınmasını istiyoruz. 150 hanelik mahallenin yolu kapalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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