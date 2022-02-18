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150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

18.02.2022 13:52
150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 150 kilogram bakır kablo çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 150 kilogram bakır kablo çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya ilçesi Gümüşkavak Mahallesi'nde 16 Şubat Çarşamba günü saat 11: 00 sıralarında bir şirkete ait yaklaşık 350 metre telefon kablosunun ve aynı istikamette bulunan Yaylakonağı Mahallesi'nde Dumlu Özcan'a ait mermer ocağından 400 metre bakır kablonun 17 Şubat Perşembe günü saat 11.00 sıralarında çalındığı tespit edildi. Yapılan istihbari çalışma sonucu kabloların S.Y. (32), U.Y. (35), M.K. (34) ve E.Y. (32) tarafından çalındığı ve şüphelilerin çalıntı bakır kabloları Gazipaşa ilçesinde E.S. isimli hurdacıya satmaya çalıştıkları tespit edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya 6. ve 7. JASAT tarafından yapılan takip sonucu S.Y., U.Y., M.K. ve E.Y. isimli şüpheliler çaldıkları 150 kilogram bakır kablo ve bu kabloları taşıdıkları 07 UH 396 ve 70 E 4046 plakalı araçlarla birlikte yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 150 kilo bakır kablo çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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