150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı

29.06.2022 15:14
150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 150 kiloluk demiri çalan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 150 kiloluk demiri çalan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Aynı suçtan aranması da olduğu tespit edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinden, yaklaşık 150 kilo ağırlığında demir profil çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda demirleri çalanın 25 yaşındaki M.Y. olduğu tespit edilirken, şahıs 2 saat sonra Yenimescit Mahallesi'nde yakalandı. Ekipler tarafından UYAP sorgusu da yapılan şüpheli, daha önceden de hırsızlık suçundan aranması olduğunun belirlenmesiyle gözaltına alındı.

M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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