150 Kiloluk Orkinos Tezgahta İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
MARMARA Denizi'nde yakalanan 150 kilogramlık orkinos, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunuldu.
MARMARA Denizi'nde yakalanan 150 kilogramlık orkinos, Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan satılan balık kısa sürede tükendi.
Orhangazi'de 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Kızmaz, önceki gün Marmara Denizi
'nde yakalanan iki orkinostan birini alıp tezgahında satışa sundu. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Kızmaz, balığı kilosu 30 liradan sattı. Balık kısa sürede tükendi.
Bundan sonra tezgahında orkinosun eksik olmayacağını belirten Hasan Kızmaz, "150 kiloluk balık kısa sürede tükendi. Kilosunu 30 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz, nasıl çektiniz?' diye çok sordu. Müşterilerimiz de çoğunlukla bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi" diye konuştu.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: DHA
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