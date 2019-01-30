Son Dakika Haberleri: 150 Kiloluk Orkinos Tezgahta İlgi Odağı Oldu

150 Kiloluk Orkinos Tezgahta İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

MARMARA Denizi'nde yakalanan 150 kilogramlık orkinos, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunuldu.

150 Kiloluk Orkinos Tezgahta İlgi Odağı Oldu, System.String[]
MARMARA Denizi'nde yakalanan 150 kilogramlık orkinos,  Bursa'nın Orhangazi ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan satılan balık kısa sürede tükendi.

Orhangazi'de 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Kızmaz, önceki gün Marmara Denizi'nde yakalanan iki orkinostan birini alıp tezgahında satışa sundu. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Kızmaz, balığı kilosu 30 liradan sattı. Balık kısa sürede tükendi.

Bundan sonra tezgahında orkinosun eksik olmayacağını belirten Hasan Kızmaz, "150 kiloluk balık kısa sürede tükendi. Kilosunu 30 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz, nasıl çektiniz?' diye çok sordu. Müşterilerimiz de çoğunlukla bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: DHA

Orhangazi, Marmara Denizi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı

Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:20:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 150 Kiloluk Orkinos Tezgahta İlgi Odağı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]