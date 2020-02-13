150 kişilik destek ekibi depremzedelerin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 150 kişilik destek ekibi depremzedelerin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika

150 kişilik destek ekibi depremzedelerin gönüllerine dokunuyor

6 saat önce

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından gönüllü ve uzmanlardan oluşan 150 kişilik psikososyal destek ekibi, depremzedelerle iç içe yaşayarak hem ihtiyaç tespiti yapıyor hem de psikolojik destekte bulunuyor.

150 kişilik destek ekibi depremzedelerin gönüllerine dokunuyor, System.String[]

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından gönüllü ve uzmanlardan oluşan 150 kişilik psikososyal destek ekibi, depremzedelerle iç içe yaşayarak hem ihtiyaç tespiti yapıyor hem de psikolojik destekte bulunuyor.


Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda sunulan psikososyal destek hizmetinin koordinasyonunu yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremden sonra yaraların sarılması için 7/24 saha çalışması yürütüyor. Destek çözüm ortakları AFAD Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile birlikte deprem bölgesinde psikososyal destek hizmetini koordine eden bakanlık, oluşturulan psikososyal destek ekibi ile depremde evleri hasar gören ailelerin kaldığı çadır kent, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında psikolojik destekte bulunuyor. Çadır kentlerde hazırlanan 'Psikososyal Destek Çadırı' ve 'Çocuk Çadırı' ile depremzedelerle iç içe yaşayan Türkiye'nin dört bir yanından gelen sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci, sosyolog ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, yaraların sarılması adına ihtiyaç tespiti, yönlendirme ve psikososyal destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Destek ekibinin çadırda ziyaret ettiği depremzedelerden Hatice Tilgen, "Çadırımızda bizi ziyaret edip ilgilendiler. Bize bakıyorlar ve her şeyimizle ilgileniyorlar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.


Ali Ahmet Demir adlı küçük depremzede ise, "Deprem oldu, evimiz hasar gördü. Bizler de ailemizle birlikte çadıra geldik. Ağabey ve ablalarımız bizleri sürekli ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.


"Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi"


Psikososyal destek ekibinin sahadaki çalışmaları hakkında bilgi veren saha koordinatörü Psikolog Özge Kıran, "Depremin olduğu ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüzde ekip olarak toplandık. Depremin ana merkezi olan Sivrice ilçesine bir ekip yolladık. Daha sonra İl Müdürlüğümüze geçip konu değerlendirmesi yaptıktan sonra gece sabaha kadar psikososyal müdahale ekipleri oluşturuldu. Özellikle Kültürpark başta olmak üzere bütün çadır kentlere, mahallelere ve depremden etkilenen tüm bölgelere ekiplerimizi göndermeye başladık. Bu anlamda Türkiye'nin dört bir yanından bize destek personelleri geldi. Alanında uzman psikologlar, sosyal çalışmacılar, sosyologlar, çocuk gelişimciler, öğretmenler hepsi bizlere katılarak psikososyal destek grubumuzu oluşturmamıza yardımcı oldular. Gruplarımızı oluşturup organizasyonumuzu tamamladıktan sonra bütün çadır kentlerde 'Psikososyal' ve 'Çocuk' çadırları oluşturduk. Buralara ekiplerimizi yolladık. Okullar, ibadethaneler, öğrenci yurtları, pansiyon ve insanların konakladığı her yerde ekiplerimizi gönderdik ve insanların ihtiyaçlarının tespiti konusunda çalışmalar yaptık" diye konuştu.


Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları tespit edildikten sonra psikososyal ilk yardımında bulunduklarını aktaran Kıran, depremzedelerin normal hayatına dönüşünü kolaylaştırmak ve bu durumdan daha güçlü çıkabilmelerini sağlayabilmek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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